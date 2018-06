Haim, bestående av systrarna Danielle, Alana och Este, blandar indiepop med sjuttiotalsrock, stämsång med r’n’b – och stora känslor insvepta i ett soligt Los Angeles-sound.

Genombrottet kom 2013 med debutplattan "Days are gone", och först fyra år senare kom uppföljaren "Something to tell you" som har präglats av en traumatisk historia.