Den amerikanska hiphopstjärnan Cardi B är en av årets största artister på Way Out West. Men under den senaste tiden har hon ställt in flera spelningar, skriver Göteborgs-Posten.

I maj ställde Cardi B med kort varsel in flera av sina konserter i hemlandet USA. Sedan dess har hon avbokat både helgens Parklife-festival i Storbritannien och ett uppträdande på Singapore Grand Prix i formel 1 i september.