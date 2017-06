”Sverige tappar ledningen i arbetet mot mobbning”

Ett steg mot nolltolerans är att driva utvecklingen så att åtminstone vissa skol­klasser, och kanske till och med några skolor, inte rappor­terar någon mobbning alls, skriver Peter Gill. Foto: Janerik Henriksson/TT

DEBATT | MOBBNING

Allt sedan mobbningsbegreppet först introducerades har svenska myndigheter, beslutsfattare och skolansvariga varit pionjärer i arbe­tet mot mobbning. Under många årtionden har förekomsten av mobbning i Sverige, i internationella komparativa studier, ofta varit lägst bland de undersökta länderna. Den låga förekomsten av mobbning i Sverige är begriplig utifrån långvariga och konsekventa åtgärder i form av utarbe­tade program, särskilda direktiv, tillägg till skollagen, instiftande av ett särskilt ombud för skolelever och en långtgående med­vetande­görande process. Sverige var bäst i klassen – men inte längre.

Nyligen publicerades ”Volym III” i 2017 års Pisa-undersökning med bland annat nya rön om förekomsten av mobbning. Från 35 OECD-länder rapporterade 15-åriga elever i vilken grad, under de senaste tolv måna­derna, de hade blivit medvetet utestängda från gruppen, retade/hånade, hotade eller slagna/knuffade av andra elever, eller upplevt andra ­elever sprida elaka rykten om dem?

Rapporten konstaterade att mobbning är det kanske största hotet mot elevers välbefinnande, med allvarliga konsekvenser för offer, mobbare och medlöpare, samt att det finns minst en mobbad i varje skolklass. I genomsnitt, rapporterade eleverna att ungefär 11 procent är ofta (minst några gånger per ­månad eller oftare) retade eller hånade, att 7 procent ofta utestängs från gruppen, samt att 8 procent blir föremål för elak ryktesspridning. Cirka 4 procent av eleverna – ungefär en per klass – rapporterade att de blivit slagna eller knuffade minst ett par gånger per ­månad (variation mellan länderna: 1–10 procent). Ytter­ligare 8 procent rapporterade att de är fysiskt mobbade minst ”några gånger per år”.

Jag har jämfört svenska 15-åringar med våra nordiska grannländer samt ett OECD-genom­snitt. Bland samtliga OECD-elever uppgav 19 procent (danska 19 procent, svenska och norska 18 procent och finska 16 procent) att de hade utsatts för någon form av mobbning minst några gånger i månaden ­under det ­senaste året. Svenska elever placerade sig på 16:e plats bland de 35 län­derna.

Mönstret är detsamma för indicierna retad/hånad, hotad, slagen/knuffad samt elak ryktesspridning. Svenska elevers rangpositioner på dessa indicier blir 12:e, 22:a, 19:e respek­tive 14:e plats. En liten tröst är rang 9 på ett sammanställt ”mobbningsindex” (strax över OECD-genomsnittet).

Sverige är inte längre ett mönsterland. ­Något har slagit fel. Att ­under tio år gå från bäst till medelmåtta bör uppfattas som en stor besvikelse. Det goda arbe­tet under flera årtionden tycks ha avstannat.

Hur kan detta förklaras? Av erfarenhet vet jag att svenska lärare, rektorer och anti-mobbningsteam fortsätter att prioritera en trygg skola för alla skolbarn. Det är viktigt att komma ihåg att resultaten ovan kanske inte talar om en ökad förekomst av mobbning i Sverige. Att Sverige inte längre är bäst i klassen kan betyda att andra länder har kommit ikapp, vilket är en rimlig förklaring. Att en elev i varje skolklass i samtliga skolor i 35 länder upplever sig mobbad utgör en så kallad ”takeffekt”.

Forskningsresultat från två ­svenska studier, där utsatta elever har kunnat följas på individnivå, har visat att en stor ­andel (cirka 75 procent) av skolelever som uppger sig mobbade vid en tidpunkt inte är mobbade ett år senare. Även om vi vet att specifika insatser mot mobbning fungerar till stor del, blir tidigare offer ersatta av nya. Om det är så att ­andra länder har kommit ikapp Sverige, samt att den underliggande svenska prevalensen inte har ökat, innebär det att nya tag måste tas.

I Gävle kommun pågår ett forskningsbaserat anti-mobbningsinitiativ som har visat ­lovande resultat. Generella ”metoder” har kompletterats med anpassade insatser ut­ifrån specifika skolors särskilda förutsättningar.

Ett steg mot nolltolerans är att driva utvecklingen så att åtminstone vissa skol­klasser, och kanske till och med några skolor, inte rapporterar någon mobbning alls. Som ett exempel kan nämnas en skola i Gävle med 400 elever i 18 skolklasser. I oktober 2016 uppskattades antalet mobbade elever till 11 (4 pojkar, 7 flickor). I april 2017 var 9 mobbade (4 pojkar, 5 flickor). I 6 av 18 skolklasser förekom ingen mobbning vid båda mättillfällena.

Nolltolerans är möjlig. För att nå dit borde ansvariga myndigheter, skolhuvudmän och lärare fortsätta använda begreppet ”mobbning” i stället för ett sammelsurium av ­begrepp som kränkning, kränkande hand­lingar, kränkande behandling och så vidare.

Peter Gill

professor emeritus i pedagogik, Högskolan i Gävle

