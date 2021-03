För första gången i EU:s historia finansierar EU medlemsstaters utgifter genom gemensam upplåning. Detta förändrar EU i grunden och i praktiken rör vi oss mot en gemensam finanspolitik. Oavsett om den gemensamma upplåningen är bra eller dålig för EU så gäller det att hänga med – Sverige kan inte stoppa utvecklingen. När eurokrisen rasade, kunde vi titta på eftersom vi inte är en del av euroområdet, men nu handlar det om EU. Svenska medier måste öka rapporteringen om EU:s utveckling och våra beslutsfattare borde byta strategi då den vi har nu är passiv.

För att kunna stödja länder som har det ekonomiskt tufft i nuvarande kris ska EU i ett första skede låna upp maximalt 100 miljarder euro på finans­marknaden för att kunna ge förmånliga lån till EU-länder inom ramen för stöd­programmet SURE (support to mitigate unemployment risk in an emergency). SURE ska gå till korttidsarbete och andra arbetsmarknads­åtgärder. EU ska sedan fortsätta upplåningen på marknaden för att finansiera nästa program, ”faciliteten för återhämtning och resiliens”, som uppgår till 672,5 miljarder euro. För att få ett grepp om storleken så motsvarar de båda programmen 772,5 miljarder euro, det vill säga 5,5 procent av EU:s sammanlagda BNP, eller 163 procent av Sveriges BNP.