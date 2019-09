I söndags besökte jag den mobila utställningen Titanic The Exhibition. Det blev mycket upplevelse för pengarna, tack vare den fina förmågan att levandegöra många av de människor som gick under vid den dramatiska förlisningen. Inramningen hade ingen kunnat göra mer effektfull: det osänkbara skeppet, för en gränslös kostnad, som gick under med sina sviter, sitt präglade silver och snidade fönsterkarmar. Men framför allt med sina passagerares drömmar och förhoppningar, ambitioner och framtid. 1 496 av de 2 207 slutade sina dagar där.

Samma dag jag strosade runt iförd hörlurar kopplad till audioguiden och dröjde vid fotografier och sprucket porslin höll Ulf Kristersson sitt sensommartal i Strängnäs. Det lär ha funnits ett annat tal, har jag hört. Ett om artificiell intelligens som skulle ta sikte framåt, mot de där högre ambitionerna som är så viktiga. Men det lades på is, realiteten krävde något annat och därför skrevs ett nytt tal.