”Sverige kan leda en revolution i jordbruket”

Utvecklingen av perenna spannmål, baljväxter och oljeväxter har pågått i över 30 år, framförallt vid The Land Institute i Kansas, USA. En perenn variant av ris ger redan nästan lika hög avkastning som vanligt ris medan grödor anpassade för kallare klimat fortfarande har betydligt lägre avkastning än ettåriga grödor såsom vete, råg och majs, men potentialen finns. Forskning tyder på att inom 10-20 år går det att få fram perenna sorter som kan mäta sig med dagens högavkastande ettåriga grödor. Det finns en lång rad viktiga fördelar med perenna grödor. Därför inleder vi – tre forskargrupper i Sverige och The Land Institute i USA – ett samarbete i tillämpad forskning och utveckling tillsammans med jordbruk och livsmedelsindustri. Sedan 2015 har vetenskapliga försöksodlingar vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Ultuna visat goda resultat för det nyligen domesticerade sädesslaget kernza framtaget av The Land Institute. Och i september 2018, i ett samarbete mellan Högestads gods i Skåne och forskare vid Lunds universitet, såddes den första kommersiella odlingen (24 hektar) i Sverige.