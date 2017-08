Sverige i storform – får gynnsammare lottning

Lagen som går vidare från förkvalet, däribland Sverige, lottas in i de åtta grupperna den 24 augusti. Kvalet avgörs i november i år, samt i februari och juni/juli nästa år. Sverige kommer att lottas in som gruppetta.

Grupp A: Spanien (världsrankning: 2), Slovenien (12), Montenegro (72), en grupptvåa från förkvalet

Grupp B: Turkiet (8), Lettland (35), Ukraina (38), en gruppetta från förkvalet

Grupp C: Litauen (5), Polen (38), Ungern (94), en grupptvåa från förkvalet

Grupp D: Kroatien (11), Italien (35), Rumänien (94), en gruppetta från förkvalet

Grupp E: Frankrike (4), Ryssland (9), Belgien (44), en grupptvåa från förkvalet

Grupp F: Finland (32), Tjeckien (42), Island (84), en gruppetta från förkvalet

Grupp G: Serbien (3), Tyskland (29), Georgien (47), en grupptvåa från förkvalet

Grupp H: Grekland (13), Storbritannien (22), Israel (37), en gruppetta från förkvalet