Sverige föll klart mot Spanien i basket-EM

Spanien körde över Blågult under första halvlek och gick in i pausvilan med en ledning på 30 poäng (47–17), men svenskorna lyfte sig och putsade siffrorna under sista 20 minuterna. Segermarginalen landade slutligen på 21 poäng.

Sverige hade vind i ryggen efter den viktiga segern mot Slovakien (74–57) men någon skräll mot Spanien, rankade trea i världen, blev det inte.