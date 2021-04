Sverige fick inviga klimatmötets andra dag

– Det är verkligen roligt att Sverige fick inleda och sätta tonen för hela mötet, säger en påtagligt upprymd Per Bolund till TT.

Han har just kommit ut från det digitala rundabordssamtal som inledde den avslutande dagen på Leaders Summit on Climate; det klimattoppmöte som USA:s president Joe Biden lovade att anordna under sina första hundra dagar som president. Syftet är att sporra världens länder att höja ambitionsnivån i klimatarbetet.