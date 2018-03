”Sverige får inte ignorera digitaliseringens risker”

Påverkade ryssarna USA-valet 2016? Mycket tyder på att de försökte. Lyckades de? Där är, som amerikanarna säger, "the jury still out" – frågan är inte avgjord. Man kan tänka sig två huvudsakliga vägar som de kan ha påverkat valet. Antingen har de – via Facebook och andra sociala medier – lyckats med att påverka väljarna så att de röstade "fel", eller i alla fall på något annat sätt än de hade gjort om valet hade varit opåverkat, eller så har ryssarna lyckats ta sig in datorer och manipulerat själva rösträkningen så att Trump vann.