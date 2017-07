Ann Linde Foto: Maja Suslin

I Almedalsutgåvan av SKLs tidskrift Dagens Samhälle finns en intressant intervju med EU- och handelsminister Ann Linde (s).

Hon berättar om något jag tidigare helt missat, nämligen regeringsinitiativ för att knyta EU-frågorna närmare medborgarna. Hon har själv initierat s k sakråd i EU-frågor där hon inte bara bjöd in representanter för kommuner, landsting och regioner utan också företrädare för näringslivet och det civila samhället. Det har anordnats sakråd om den framtida tillväxten i EU (EU 2020), kulturarvsfrågor och om fri rörlighet för tjänster,

Ministern hoppas att delaktigheten i EU-arbetet ökar. Hon understryker behovet att ”integrera EU-frågorna i den löpande politiken i Sverige”.

Hon redovisar en statlig utredning som jag också missat – ”EU på hemmaplan” – som slog fast att kunskaperna om EU är alarmerande låga bland en rad nyckelgrupper i samhället: forskare, lärare, journalister, tjänstemän i stat och kommun och inte minst politiker på regional och lokal nivå.

Linde:

”Trots att varit medlemmar i 22 år är så många så okunniga om EU. Jag blev chockerad av detaljen att endast 13 procent av nyvalda lokalpolitiker anser sig kunna så mycket om EU att de kan tala om saken med sina väljare.”

Ann Linde har bland landets toppolitiker en närmast unikt lång erfarenhet av EU och EU-arbete och det är givetvis av vikt att hon fortsätter att söka involvera fler framöver.

När jag läste intervjun som i huvudsak fokuserade på aktuella problemfrågor som Brexitkonsekvenser så kom jag att tänka på hur jag själv tänkte åren kring 1990 då arbetet med att förbereda ett svenskt EU-medlemskap och en sannolik folkomröstning påbörjades.

Jag arbetade då på Svenska arbetsgivareföreningen (numera namnbytt till Svenskt Näringsliv) och för mig var det av största vikt att inte göra EU till en ”näringslivsfråga” utan till en fråga för Sverige och svenskarna.

Jag kom att tänka på det perspektivet när jag i dagarna läst några artiklar om vikten av att skapa förståelse för gemensamma intressen över kulturella gränser.

Jag tror att vi i Europa nu har en hel del att lära av USA.

I lördagens Wall Street Journal ägnas den långa helgessän åt Amanda Ripleys America, Meet America: Getting Past Our Toxic Partisanship. Den handlar om de amerikanska ambulansförare som mot bakgrund av sina erfarenheter när de evakuerat tyska koncentrationsläger startade American Field Service (AFS) efter andra världskriget. AFS har därefter möjliggjort för ungdomar från hela världen att lära känna USA som stipendiater. På 70-talet startade man ett kompletterande program för att låta ungdomar från olika delar av USA lära känna andra delar av det stora landet. Det programmet har sedan avslutats och AFS koncentrerar sig fortsatt på sitt internationella program.

I samma utgåva av WSJ finns också en intervju med historikern Allen Guelzo som menar att spänningarna i USA idag är värre än någonsin i landets historia med undantag för 1850- och 1860-talen dvs inbördeskriget.

George Will skriver i sin senaste Washington Post-krönika om ett besök på det nya Museum of the American Revolution i Philadelphia: The war that began at Lexington and Concord 14 months before the Declaration of Independence was America’s first civil war. And it had all the messiness and nastiness that always accompany protracted fratricide. Kriget som började 14 månader före den amerikanska självständighetsförklaringen den 4 juli 1886 var Amerikas första inbördeskrig.

Åter till Europa vars 1900-talshistoria inte minst handlade om de båda världskrigens ohyggliga hemskheter.

Rolf Gustavsson, journalistveteran med unika kunskaper om det moderna Europa och EU, skrev häromdagen om ett löftesrikt perspektiv, om den nya generation europeiska ledare som nu träder fram:

I bagaget har de bland annat språkkunskaper och erfarenheter som deras äldre föregångare saknar. Det är exempelvis värt att notera att flera inflytelserika personer kring Emmanuel Macron talar tyska flytande. Premiärminister Edouard Philippe tog studenten i Bonn och finansministern Bruno Le Maire var utbytesstudent i Bremen, där han upptäckte sin lidelse för Tyskland. I presidentpalatset har Macron som främste utrikespolitiske rådgivare den likaså tyskspråkige Philippe Etienne.

Ett övernationellt perspektiv finns också centralt i det brittiska Brexit-beslutet men det är en nostalgisk dröm om att ur Samväldet och den historiska länken till USA återskapa ett nytt brittiskt imperium. Här en tankeväckande essä i detta ämne. Tyvärr tror jag att Storbritannien är förlorat för Europa för kanske en generation framöver.

Men det betyder inte minst att vi svenskar måste anstränga oss att relatera till det nya Europa som nu växer fram - utan UK.

Därför åter till Ann Lindes tankar. Jag tror inte det räcker med att informera tjänstemän och politiker. Den svenska kopplingen till Europa måste byggas underifrån t ex med utbytesverksamhet av samma slag som AFS. Finns det tillräckligt mycket sådant idag?

Och hur står det till med intresset bland dagens unga svenskar för tyska språket? Det är en nyckel till Europas framtid.