Terroristen Taimour Abdulwahab sprängde sig själv på Bryggaregatan i centrala Stockholm den 11 december 2010. Av ren tur dog ingen annan än han själv. Hur reagerade svenska politiker? Knappt alls. Nästan sju år senare har Rakhmat Akilov erkänt att han körde ihjäl fyra och skadade 15 på Drottninggatan, inte långt från där Abdulwahab sprängde sig själv.

I Sverige är det lagligt att vara med i en terrororganisation som Islamiska staten. Jo, det är faktiskt sant. Man kan åka till Syrien och strida för IS, men om man inte lyckas bevisa att personen gjort det kan han återvända utan problem, som efter en helt vanlig solsemester, trots att det står utom alla tvivel att personen haft samröre med IS. Därför frias människor här som helt uppenbart har avsikten att strida för terrororganisationer. Eller som redan har gjort det i exempelvis Syrien, men vars handlingar inte kan bevisas med samma precision som man kräver av brottsutredningar här i Sverige. I princip måste svenska poliser säkra bevismaterial på plats i Syrien och Irak för att terrorister ska kunna dömas. För att döma någon för terrorbrott i Sverige krävs att en specifik gärning kan styrkas. Det innebär att de som mördat och våldtagit i IS namn måste knytas till dessa specifika gärningar. I praktiken betyder det att arbetet med att lagföra IS-krigare för brott är svårare än det varit om de begått samma typ av brott i Sverige, och inte i en krigszon i Mellanöstern.

Av alla västliga länder har endast Belgien fler jihadister än Sverige per capita.

Den främsta anledningen till att terrorister inte kan dömas är den grundlagsstadgade svenska föreningsfriheten. En mycket bra frihet, men kanske mer avsedd för fackklubbar, manskörer och syföreningar än för Islamiska staten och al-Qaida. Varför har både den sittande och den förra regeringen låtit terrororganisationer skyddas av föreningsfriheten? Det var nästan sju år sedan vi drabbades av vår första självmordsbombare och över 15 år sedan al-Qaida förklarade krig mot hela Västvärlden med sin attack mot World trade center. Vi har återkommande fått kritik för vår slapphet mot terrorismen av både FN och Europarådet. Ändå har regeringarna släpat fötterna efter sig.

Norge har mindre än en tredjedel av det svenska antalet men lyckas döma många fler. Även deras säkerhetstjänst är mindre än vår. Varför lyckas Norge bättre? Det beror på den nya lagstiftning som trädde i kraft där 2013, som har kriminaliserat samröre terrororganisationer. På kort tid har ett antal norska jihadister dömts.

Att terrorister idag går runt som fria män i Sverige är helt enkelt ’tokigt’, som ni säger i Sverige.

Jag frågar Lars Akerhaug, en av Norges främsta terrorexperter, om resultatet: ”Det råder inga tvivel om att den islamistiska miljön är under hård press till följd av polisens utredningar. I den mån att miljön fortfarande existerar, har de tvingats under jorden och flera källor hävdar att miljön är mer eller mindre borta. Detta visar tydligt att skärpa lagstiftningen har en tydlig effekt. Den stora tragedin är att så många fick resa innan polisen äntligen fick rättslig grund för att stoppa dem. Att terrorister idag går runt som fria män i Sverige är helt enkelt ’tokigt’, som ni säger i Sverige.”

När DN intervjuade (5/4) den norska säkerhetstjänstens chef Benedicte Bjørnland var hon undrande inför varför vi låtit föreningsfriheten hindra oss från att lagföra terrorister: ”En terrororganisation, som har som mål att ödelägga demokratin och begå extrema våldshandlingar … jag ser ju inte att det finns något beaktansvärt i det. Varför ska man beskydda det?”

När de positiva effekterna av den norska lagen började bli tydliga under 2015 skrev jag på ledarsidan om att Sverige borde följa efter. Bland annat Advokatsamfundet gick då i skarp polemik, vilket gillades och spreds på Twitter av inrikesminister Anders Ygeman och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Tidigare har regeringen sagt att ett förbud mot deltagande strider mot grundlagens skydd. Nu har regeringen plötsligt ändrat sig och vill tillsammans med hela oppositionen, förutom Vänsterpartiet, tillsätta en snabbutredning för att kriminalisera samröre med terrororganisationer, vilket var just det vi på ledarsidan förespråkade. Det kan inte uteslutas att det hade gått snabbare om inte tunga instanser, som Advokatsamfundet, hade brännmärkt dem som ville ta efter Norge.

Per Gudmundson: Även svenska jihadisters terrorträning måste kriminaliseras