Sverige drivande i ebolafrågan

Världshälsoorganisationen (WHO) klassade ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa som ett internationellt nödläge i onsdags. Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, säger under en pressträff att det var ett bra och nödvändigt beslut från WHO och påpekar att det internationella samfundet tidigare inte uppmärksammat frågan tillräckligt.

– Sverige har varit pådrivande för att få både WHO och andra att agera. Vi satte in ytterligare 40 miljoner till WHO för några veckor sedan. Dessutom tog jag upp frågan i det senaste ministerrådet om att vi behöver ge mer resurser till ebola från EU-sidan, säger Peter Eriksson.