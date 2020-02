”Sverige bör snarast ta hem IS-barnen”

Just nu lever omkring 50 svenska barn under mycket svåra förhållanden i fångläger i nordöstra Syrien. De far illa av våld, bristande omsorg och vinterkyla. Utrikesminister Ann Linde har sagt att regeringens mål är att kunna föra svenska barn till Sverige ”om och när det är möjligt”.

Vi som skriver är en bred grupp aktörer med samlad expertis, erfarenhet och kontaktnät och vi menar att det är möjligt. Tillfället är nu. Det har varit möjligt under en period och är det fortfarande – men snart kan det vara försent. Utvecklingen i regionen är turbulent. Alla svenska barn bör därför föras till Sverige under kontrollerade former utan något ytterligare dröjsmål.