Sverige bland Europas minst coronadrabbade

Sverige är just nu på 40:e plats, bland de 46 länder som redovisas i statistiken, när det gäller döda per miljon invånare under perioden 29 november till den 5 december. Sverige hade ett genomsnitt på 0,4 nya dödsfall per miljon invånare varje dag under perioden. Flest nya dödsfall hade Ungern med ett snitt på 18,6 dödsfall.

När det gäller antal smittade under samma period hamnar Sverige på plats 39 med 187 konstaterade fall per miljon invånare. Flest smittade redovisar Andorra där motsvarande siffra är 2 397.