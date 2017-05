Svensktoppen: Zara och Darin tar plats

Zara Larsson gör entré på "Svensktoppen" med sin "Only you". Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

1. (1) Nano: "Hold on"

2. (3) Miriam Bryant: "Black car"

3. (5) Jill Johnson: "Open your heart"

4. (7) Magnus Carlson: "Eternal love"

5. (6) Wiktoria: "As I lay me down"

6. (4) Magnus Uggla: "Världen är din"

7. (Ny) Zara Larsson: "Only you"

8. (8) Per Gessle & Lars Winnerbäck: "Småstadsprat"

9. (9) Robin Bengtsson: "I can't go on"

10 (Ny) Darin: "Ja må du leva"

Utmanare:

Veronica Maggio: "Storma tills vi dör"

Tomas Andersson Wij: "Jag nådde aldrig riktigt fram till dig"

Måns Zelmerlöw: "Wrong desicion"