Svensktoppen: Ted fortsatt i topp

Ted Gärdestad. Arkivbild. Foto: Pressens Bild / TT

1. (1) Ted Gärdestad: "Sol, vind och vatten"

2. (2) Nano: "Hold on"

3. (5) Zara Larsson: "Only you"

4. (4) Miriam Bryant: "Rocket"

5. (3) Jill Johnson: "Open your heart"

6. (6) Magnus Uggla: "Världen är din"

7. (10) Mando Diao: "Shake"

8. (9) Magnus Carlson: "Eternal love"

9. (8) Wiktoria: "As I lay me down"

10. (7) Per Gessle med Lars Winnerbäck: "Småstadsprat"

Utmanare:

Arvingarna: "Jag tror på oss igen"

Miss Li: "Love hurts"

Ulf Stureson: "Gräs och syra"