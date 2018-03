Svensktoppen: Nanos låt med för sista gången

Utmanaren Jessica Andersson lyckades ta sig in på veckans lista när Chris Kläfford åkte ut efter en sju veckor lång sejour. Nano och hans "Hold on" har gjort sin sista vända på listan: efter ett år på Svensktoppen lämnar han nu för Guldlistan. Det innebär att fyra utmanare har chansen att ta sig in nästa vecka: Rolandz, John Lundvik och Mendez kommer alla direkt från Melodifestivalen medan MIAH får chans att revanschera sig efter att ha slutat tvåa i tävlingen P4 Nästa.