Nano går hem på Svensktoppen även i sommartider. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

1. (1) Nano: "Hold on"

2. (3) Miriam Bryant: "Black car"

3. (5) Magnus Carlson: "Eternal love"

4. (4) Zara Larsson: "Only you"

5. (2) Jill Johnson: "Open your heart"

6. (7) Per Gessle med Lars Winnerbäck: "Småstadsprat"

7. (8) Magnus Uggla: "Världen är din"

8. (9) Wiktoria: "As I lay me down"

9. (6) Mando Diao: "Shake"

10. (10) Miriam Bryant: "Rocket"

Utmanare:

The Boppers: "Wanna be your man"

Tomas Ledin: "De dagar vi drömt om"

Sonja Aldén: "Meningen med livet"