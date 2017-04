Svensktoppen: Nano kvar på förstaplatsen

Nano kom tvåa i årets Melodifestival med bidraget "Hold on". Arkivbild.

1. (1) Nano: "Hold on"

2. (5) Laleh: "Bara få va mig själv"

3. (3) Jill Johnson: "Open your heart"

4. (4) Miriam Bryant: "Black car"

5. (7) Weeping Willows: "My love is not blind"

6. (2) Magnus Carlson: "Eternal love"

7. (9) Magnus Uggla: "Världen är din"

8. (6) Wiktoria: "As I lay me down"

9. (10) Per Gessle & Lars Winnerbäck: "Småstadsprat"

10. (8) Robin Bengtsson: "I can't go on"

Utmanare:

Sophie Zelmani: "My song"

Miss Li: "Aqualung"

Hasse Andersson och Nisse Hellberg: "Bilen söderut"