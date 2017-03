Svensktoppen: Nano fortsatt etta

1. (1) Nano: "Hold on"

2. (2) Miriam Bryant: "Black car"

3. (3) Laleh: "Bara få va mig själv"

4. (4) Jill Johnson: "Open your heart"

5. (6) Magnus Carlson: "Eternal love"

6. (10) Weeping Willows: "My love is not blind"

7. (7) Magnus Uggla: "Världen är din"

8. (8) Wiktoria: "As I lay me down"

9. (9) Robin Bengtsson: "I can't go on"

10. (5) Jon-Henrik Fjällgren feat Aninia: "En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)"

Utmanare:

Zara Larsson feat Ty Dolla Sign: "So good"

Avakhan: "Just let go"

Benjamin Ingrosso: "Good lovin'"