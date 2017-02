Svensktoppen: Johnossi tar plats

Albumaktuella rockduon Johnossi kliver in på "Svensktoppen". Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

1. (1) Jill Johnson: "Open your heart"

2. (2) Miriam Bryant: "Black car"

3. (4) Laleh: "Bara få va mig själv"

4. (3) Magnus Carlson: "Eternal love"

5. (5) Weeping Willows: "My love is not blind"

6. (6) Magnus Uggla: "Världen är din"

7. (9) Benny Anderssons orkester med Helen Sjöholm och Tommy Körberg: "En natt i Köpenhamn"

8. (8) Måns Zelmerlöw: "Fire in the rain"

9. (7) Zara Larsson: "Ain't my fault"

10. (Ny) Johnossi: "Air is free"

Utmanare:

Lisa Ajax: "I don't give a"

Adrian Modigård: "Ensam i lägenheten"

Roger Pontare: "Himmel och hav"