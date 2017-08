Svensktoppen: Gärdestad kvar i topp

Ted Gärdestad 1979. Arkivbild. Foto: TT

1. (1) Ted Gärdestad: "Sol, vind och vatten"

2. (3) Miriam Bryant: "Rocket"

3. (6) Jill Johnson: "Open your heart"

4. (2) Nano: "Hold on"

5. (4) Magnus Carlson: "Eternal love"

6. (5) Zara Larsson: "Only you"

7. (10) Mando Diao: "Shake"

8. (8) Axwell & Ingrosso: "More than you know"

9. (7) Magnus Uggla: "Världen är din"

10. (9) Per Gessle och Lars Winnerbäck: "Småstadsprat"

Utmanare:

Anja: "Aftonsång"

Oskar Linnros: "Bäst"

Martin Almgren: "Did you do it for love"