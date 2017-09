Svensktoppen: Änglalåt ny etta

Kamferdrops och hennes "Jag trodde änglarna fanns" är ny etta på Svensktoppen. Arkivbild. Foto: Stina Stjernkvist/TT

1. (Ny) Kamferdrops: "Jag trodde änglarna fanns"

2. (1) Ted Gärdestad: "Sol, vind och vatten"

3. (2) Jill Johnson: "Open your heart"

4. (3) Zara Larsson: "Only you"

5. (4) Nano: "Hold on"

6. (6) Miriam Bryant: "Rocket"

7. (5) Magnus Carlson: "Eternal love"

8. (10) Mando Diao: "Shake"

9. (7) Magnus Uggla: "Världen är din"

10. (8) Axwell & Ingrosso: "More than you know"

Utmanare:

Andreas Moe: "Something right"

Avicii feat Sandro Cavazza: "Without you"

Pernilla Andersson: "Säga någonting bra"