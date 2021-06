Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Försommarregn utanför fönstret. Jag roar mig med ett glas rött och lite Systembolagsstatistik inne i stugvärmen, de tre mest sålda röda vinerna 2020 var italienska Il Barone, sydafrikanska Umbala och amerikanska SomeZin. Vi svenskar är verkligen öppna för viner från världens alla hörn. Eller? Druvorna kommer visserligen från dessa länder men en snabb koll på vem som gör vinerna visar annat. Producenterna är nämligen svenska.

Il Barone görs av svenskregistrerade ViniMundi, dotterbolag till svenska importören Viva Wine Group. Vinet kostar 175 kronor för tre liter vilket skulle ge ett flaskpris på ofattbart låga 44 kronor. Inte konstigt att det sålt i 2,7 miljoner liter under 2020, en miljon mer än tvåan Umbala som görs av svenska Oenoforos. Bakom trean SomeZin står svenska importören PrimeWine som producent. På vitvinssidan har dominansen av svenskproducerade storsäljare ännu inte nått topp-tre, men fyra av de tio mest sålda har svenska företag som avsändare.

Hur kommer detta sig? Jo, om du ska sälja mellan en och tre miljoner liter av ett vin per år, och nå ut till varenda Systembolagsbutik, finns knappt en enda vingård i världen som är tillräckligt stor. Storsäljarna är därför blandningar av inköpta druvor, must och/eller färdiga viner som sedan paketeras under ett varumärke på en vinfabrik någonstans i världen. Men de svenska vinimportörerna har sedan ett antal år insett att de lika gärna kan göra arbetet själva, och att det finns mycket pengar att tjäna om de lyckas. Vilket förstås är enklare om man känner sin marknad.