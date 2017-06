Svenskt tv-spel blir tv-serie

Filmmakarbröderna Anthony och Joe Russo ska göra tv av det svenska tv-spelet "Little nightmares". Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP/TT

Det svenskutvecklade tv-spelet "Little nightmares" ska ta klivet över till tv-rutan med hjälp av bröderna Anthony och Joe Russo ("Captain America: Civil war", "Avengers: Infinity war") och "Nightmare before christmas"-regissören Henry Selick, skriver The Hollywood Reporter.

Bröderna Russo köpte tv-rättigheterna till spelet när det fortfarande var i utvecklingsstadiet och kommer att producera serien medan Selick ska regissera piloten och eventuella övriga avsnitt.

"Little nightmares", som släpptes tidigare i år, är ett skräckspel inspirerat av barns mardrömmar. I centrum står den lilla flickan Six som vaknar upp i en mystisk farkost långt ute till havs.