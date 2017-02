Sara Hjellström kallar sig Shy Martin i låtskrivarduon Shy. Foto: Pressbild

Myten om Det svenska musikundret tycks vara seglivad. Snart har två decennier passerat sedan Export Music Sweden först trumpetade ut att lilla Sverige var världens tredje största musikexportland, bara USA och Storbritannien lyckades bättre. Export Music Sweden drivs av olika branschföreträdare och vill sprida svensk musik till utlandet och i förlängningen håva in på det som skapas här. Då, strax före millennieskiftet, gjorde medier och ministrar sitt bästa för att sprida gospeln om vårt musikaliska exportbrons. Bland annat la dåvarande S-regeringen en halv miljon kronor på en konsert i Cannes, där ett antal band spelade under parollen ”Cool Sweden”.

Det fanns bara en liten hake, Export Music Sweden hade räknat fel. Jättefel.

Organisationen Export Music Sweden backade till slut från det där bronsutnämnandet, men bilden av musiknationen Sverige var redan planterad. Kanske borde regeringen ha investerat i ”Uncool Sweden” i stället, med fler fritidsgårdar och replokaler. Men kanske har vi nu hunnit ikapp de lite piniga, men så väldigt positiva, kalkylerna. Berättelsen om det svenska musikundret har blivit en självuppfyllande profetia. Mycket tack vare låtskrivare och producenter, mer än den gamla skolans överexponerade rockstjärnor.

Linda Portnoff, som är forskare och framstående popekonom, menar att det inte är möjligt att ranka inkomsterna från Sveriges musikexport gentemot andra länders, då alla räknar på olika sätt. Så det går inte att ta fram ett internationellt facit. Men hon understryker att Sverige är en urstark musiknation internationellt sett. (I sammanhanget kanske ska nämnas att Portnoff också är vd för branschorganisationen Musikindustrin.) Det tycker också producenten och låtskrivaren Niclas Molinder, som tillsammans med Abba-Björn och Max Martin startat Stockholm Songwriting Camp – som nyligen arrangerades ute på Djurgården. Lägret är en mötesplats för unga låtskrivare och producenter från hela världen – människor som i vissa fall aldrig tidigare träffat varandra – och som under några dygn får arbeta koncentrerat med att tillsammans göra musik. Årets upplaga inleddes med en heldag av samtal. Kanske kunde jag här hitta svaret på om Sverige är nästnästbäst i världen på att kränga pop?

Omgiven av aspirerande hitmakare får jag i stället en föreläsning om hur man – genom att vara en bindgalen strateg – kan nå fler än 10 000 ”viewers” via Youtube. Under dagen får jag veta att det kan ”öppna dörrar att vara svensk”, men det håller inte som bevisföring.

När det är dags för dagens sista punkt, där Jan Gradvall intervjuar låtskrivarduon Shy, famlar jag fortfarande efter svar. 23-åriga Shy Martin, som egentligen heter Sara Hjellström, berättar på lätt västgötsk engelska om hur hon och kompisen Nirob Islam (Shy Nodi) under en hemmakväll skriver en låt i soffan (de två ingår också i popbandet Södra Station). Jag har hört historien tidigare, om hur de två – som då fortfarande är gröna i musikbranschen – googlar efter kontaktuppgifter direkt till The Chainsmokers, en av världens just nu mest framgångsrika grabbduor. Men det som skiljer den här historien från många andra är att kedjerökarna faktisk svarar, i versaler: ”SKICKA INTE DEN HÄR FILEN TILL NÅGON ANNAN!”

Några månader senare återfinns ”All we know” på Billboards topp 20-lista.

Om det inte är askungesaga nog för att få oss se ut som fågelholkar, så finns ytterligare ett exempel: eftersom Nirobs föräldrar är förtvivlade över att han hoppat av en universitetsutbildning i biomedicin har de gett honom maximalt två år för att lyckas leva på musiken – en näst intill omöjlig uppgift. En månad före deadline släpps Mike Perrys ”The ocean”, som han och Sara Hjellström varit med och skrivit. Sara Hjellström, som också sjunger på ”The ocean”, var nyopererad i halsen och fick absolut inte prata under tiden de arbetade med låten. Men det hela kunde inte vänta, så hon spelar in den enda tagning som finns, hemma i garderoben. Nu vet vi att det blev en av förra årets allra största låtar som fram till i dag har strömmats över 360 miljoner gånger bara på Spotify. Och som Sara Hjellström säger från scenen: ”It’s a one take.”

Så vad spelar det för roll hur stor en nations musikexport är, när vi har en generation av unga musikskapare som vågar gå på den egna känslan, tacka nej till bolagskontrakt och dessutom vara bäst när det gäller?

