Svenskt hattrick avgjorde tyskt bottenmöte

Sebastian Andersson, här i Norrköpings dress, gör numera sina mål i Kaiserslautern. Arkivbild. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Sebastian Andersson hade en rolig fotbollskväll i tyska andraligan. Den svenske anfallaren gav Kaiserslautern segern i bottenmötet med Greuther Fürth när han gjorde matchens samtliga tre mål – på nio minuter.

26-åringen som representerat Kalmar, Djurgården och Norrköping i allsvenskan nickade in 1–0 från nära håll i den 71:a minuten, placerade in tvåan när han fick bollen serverad centralt i straffområdet tre minuter senare och stötte in 3–0 i så gott som öppet mål i den 80:e.

Andersson gjorde mål i sin debut men hade därefter inte lyckats hjälpa laget att spräcka nollan på tre ligamatcher.

