Svenskproducerad film till Cannes

En ung tunisisk kvinna söker upprättelse efter ett övergrepp i "Beauty and the dogs". Pressbild. Foto: Cinetelefilms/TT

Det fransk-tunisiska dramat "Beauty and the dogs" har blivit utvald att tävla i sektionen Un Certain Regard vid 2017 års filmfestival i Cannes.

Filmen är skriven och regisserad av Kaouther Ben Hania och bland samproducenterna finns bland andra Film Väst och det svenska bolaget Laika Film & Television och filmen har fått stöd från Svenska Filminstitutet.

"Vi har fått förmånen att jobba med ett väldigt bra manus och Kaouther Ben Hania är en oerhört talangfull regissör", säger Laikas Andreas Rocksén i ett pressmeddelande.

Filmen bygger på verkliga händelser och handlar om den unga tunisiskan Miriam som efter kväll på en nattklubb blir våldtagen av tre poliser och i stället för att tiga om händelsen söker upprättelse.