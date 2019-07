Anna Nordqvist lyckades inte ta igen förlorad mark under sista speldagen av LPGA-tävlingen på Thornberry Creek i Wisconsin, USA.

Svenskan var på väg mot sin bästa rond under tävlingen, men en dubbelbogey på 17:e hålet grusade alla förhoppningar om en fin avslutning. När alla slag räknats in slutade Nordqvist på 68 lag för dagen och totalt 15 under par i tävlingen – vilket räckte till en delad 35:e plats.