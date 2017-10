Ett NHL som bara får större svenskinflytande för varje ny säsong. Till årets start är det drygt sjuttio svenskar på plats och fjolårets notering med upp­emot 90 spelare lär slås någonstans redan i november, tippar jag. För det är också så att 50 svenskar står på tillväxt i den underliggande farmarligan AHL, där de väntar på sin stora chans att förverkliga drömmen om NHL-spel och miljonlönerna.

Just ungdom och pengar är två ledord inför den här säsongen. Hela generationsväxlingen på stjärnsidan av NHL har gett ett sällan skådat dollarregn över ett antal 20–22-åringar som lätt kan tolkas som överdrivet och onödigt. Men just att betala folk innan de gör stordåd har slagit igenom med full kraft hos NHL-klubbarna. Där man tidigare varit våldsamt upptagna med att ge resultatbonusar och premiera lång och trogen tjänst, är det nu ”sign on-bonusar” vid kontraktsskrivande på åtskilliga miljoner (dollar) som är på modet. Bättre ”value for money” och ”return on investment” som det kallas – två av de absolut mest använda sporttermerna på sistone inom NHL.