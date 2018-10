Skåningen Per Oscar Brekell är Japans mest välkända te-ansikte och gav nyligen ut sin tredje bok i ämnet. Vi reste till Tokyo för att ta reda på hur det gick till.

Onsdag eftermiddag i ett regnigt Tokyo. Inne på Starbucks tar Per Oscar Brekell upp två nytryckta böcker och en förpackning av Love at First Sip från sitt nya temärke Oscar Brekell’s Tea Selection. Sen beställer han en kopp kaffe och berättar om sitt hektiska lanseringsschema.

– Vi har två timmar, sen ska jag brygga te i ett tv-program, så jag har bland annat med mig en japansk tekanna där handtaget sitter på sidan. Lite annorlunda om man jämför med en vanlig kanna.

Per Oscar Brekell växte upp i Malmö, i en anglofil familj där en kopp te aldrig var särskilt långt borta. Resor till Storbritannien varvades med brittiska tv-serier hemma i soffan. Själv drack han helst klassiskt svart te från Indien

eller Sri Lanka. Det var inte förrän under en historielektion i gymnasiet han fick upp ögonen för den japanska kulturen.

– Något med den japanska mentaliteten fascinerade mig. Och ju mer jag läste om landet desto nyfiknare blev jag. Sen dröjde det inte länge förrän Kurosawa-filmerna började avlösa varandra där hemma.

Och när Per Oscar Brekell hamnat i det han kallar "Japanträsket" var det oundvikligt att inte snubbla över japanskt te.

– Jag minns att jag började läsa om japanska teceremonier där de satt i speciella rum som bara var till för tedrickande. Tänk dig, ett helt rum bara avsett för en grej, då måste det vara något särskilt.

Han bestämde sig för att vägen in i den japanska kulturen skulle gå genom teet. Men det visade sig vara lättare sagt än gjort.

– Det var inte kärlek vid första tekoppen om man säger så, skrattar han. Först och främst bryggde jag teet på fel sätt – det smakade bara gräs.

Påsen med japanskt te blev kvar i byrålådan. Ingen i hans närhet ville ha den men varje gång han skulle kasta den fick han dåligt samvete.

– Egentligen ville jag bara glömma hela grejen men så bestämde jag mig för att tvinga i mig teet. Det tog några gånger innan jag började känna av frisk- och fräschheten och det var då allt började.

Nu bor Per Oscar Brekell i Japan sedan fem år tillbaka och talar flytande japanska. Han kan dessutom skryta med att vara den ende svensk som utsetts till certifierad te-instruktör.

Men trots kvittot på sina kunskaper var karriären trögstartad. Till en början tilldelades han bara enkla och outvecklande arbetsuppgifter på olika te-evenemang i Tokyo.

– Det är tyvärr sällan man lyfter fram unga människor i Japan. Vill man ta sig någon vart måste man kväva sina åsikter och bara göra det man blir tillsagd.

Han lämnade därför Tokyo och flyttade ut på den japanska landsbygden för ett obetalt traineejobb på te-forskningscentret i Shizuoka, en plats känd som det gröna teets huvudstad. Utöver att lära sig en hel del om te började han också uppmärksammas av människor omkring honom.

– Folk undrade varför det strök omkring en utländsk person på te-plantagen. Och när snacket börjat gå tog det inte lång tid förrän lokala medier hörde av sig.

Han var exotisk. Plötsligt bjöds han in i till olika te-evenemang för att hålla tal eller föreläsningar. Så småningom återvände Brekell till Tokyo.

– När jag kom tillbaka och träffade folk i branschen fanns det vissa som tyckte att jag fått lite väl mycket uppmärksamhet.

Foto: Said Karlsson

När man ser Per Oscar Brekell under en av sina många tv-sända te-provningar – där han berättar om te-kultivarer, smaker och odlingsregioner – förs tankarna till en sommelier.

– Approachen är lite lik: man ska kunna jämföra olika teer med varandra, ungefär som en vinprovning när man testar olika sorters druvor.

De flesta av mina fans gillar mig för att jag är den svenske killen som håller på med te och ser bra ut

Med tre böcker i bagaget är Per Oscar Brekell ett av den japanska te-världens mest kända ansikten. En av förklaringarna är hans bakgrund.

– Folk hajar till när jag säger att jag är från Sverige, eftersom vi är så ovanliga här. De flesta av mina fans gillar mig för att jag är den svenske killen som håller på med te och ser bra ut. Ja, enligt dem i alla fall.

För de som inte är så insatta, vad är grejen med japanskt te?

– Eftersom man oftast brygger det flera gånger förändras smakerna vid varje servering. Mycket umami och sötma i första och mer strävhet och bitterhet ackompanjerat av aromer i de följande. För egen del förflyttas jag till en plats långt bortom de dimhöljda bergen när jag dricker japanskt te.

Vad är det svåraste med att vara en del av den här te-cirkusen?

– Ensamheten. Det låter kanske klyschigt men jag fokuserar så mycket på min karriär just nu att jag inte har tid att träffa vänner eller familj. Det är ju lite lustigt – jag gick in i det här för att det skulle vara avkopplande.

Per Oscar Brekell knappar på telefonen. Strax ska han in i tv-studion och servera te i en kanna med handtaget på sidan.

I epilogen till en av hans tidigare böcker skriver Brekell om sin "lilla dröm" – där broar mellan Sverige och Japan byggs genom teet.

– Någon gång i livet hade det varit fantastiskt kul att få brygga te på Nobelmiddagen, eller åtminstone anordna att japanskt te serveras där. Tänk dig symboliken i det, bryggan mellan öst och väst.

Foto: Said Karlsson