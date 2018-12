Svensken ratade second hand förra året

Konsumtionsrapporten från Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet visar att vi mer sällan handlade begagnat under förra året, 2,7 gånger per svensk och år, mot 3,6 gånger under 2016. Reparationerna har också minskat rejält. 2008 lade vi i genomsnitt 88 kronor på olika slag av reparationer. Nu är summan nere på 59 kronor per svensk konsument och år.