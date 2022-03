Svensken har fått in 60 fordon i Ukraina

VILNIUS. Kikarsikten, värmekikare, skyddsvästar, sovsäckar, powerbanks, hjälmar, första hjälpen-kit. Materiel för hundratusentals euro packas in i sex jeepar som under natten ska transporteras här från Vilnius söderut in i Polen och till gränsen mot Ukraina. Där ska förare från olika ukrainska stridande förband köra bilarna till striderna.

Det är en sen och kall kväll och det råder febril aktivitet på gatan där bilarna, inköpta för att kunna användas i striderna mot Ryssland, förbereds med bland annat installation av kommunikationsradios.