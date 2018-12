I veckan expanderar superhjälteuniversum med två filmer, DC-hjälten Aquaman dyker upp samtidigt som Marvels Spider-Man får en helt ny animerad kostym. Faktiskt flera kostymer om man ska vara korrekt.

I "Spider-Man: Into the spiderverse" uppstår en instabilitet i universum, vilket resulterar i att den svingande Peter Parker får sällskap av en handfull spindelmän och -kvinnor från olika dimensioner. Huvudrollen innehas av high school-eleven Miles Morales, som bor i ett hotat New York.