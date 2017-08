Svenske Isak hörs i amerikansk tv

När deltagarna i amerikanska "So you think you can dance" tävlar i amerikansk tv på måndag kommer en av dem att dansa till den svenske artisten Isak Danielsons låt "Ending ".

– Jag trodde att någonting var fel, säger Danielson om hur han reagerade på den mejlförfrågan han plötsligt fick från produktionen.

Men det var på riktigt, och efter ett kort telefonsamtal var allting ordnat.

– De ville inte ha någon annan låt, utan väntade bara på mitt godkännande.

Danielson har tidigare erfarenhet av talangtävlingar i tv. För fem år sedan kom han trea i "X factor Sverige", och om allt går vägen får han sjunga "Ending" live i finalen av "So you think you can dance" i september.

– Jag är inte någon som får upp förväntningar i onödan och låter mig inte bli för taggad, men är det så att möjligheten ges så kommer jag att sätta mig på planet direkt, säger han.

Samma dag som "Ending" hörs i "So you think you can dance" släpper även Isak Danielson sin nya singel "Feel".