Svenskchans på Oscarsgalan i natt

"Husavik (my hometown)", som är en del av Will Ferrells Netflix-film "Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga", är nominerad i kategorin bästa originalsång.

Bakom den maffiga powerballaden ligger låtskrivarna Savan Kotecha, Fat Max Gsus och Rickard Göransson. De två senare är svenskar och alla tre är knutna till Max Martins förlag MXM Music. När gänget sökte efter en sångerska till låten hittade de den svenska artisten Molly Sandén, som är den som sjunger låten i filmen (skådespelaren Rachel McAdams mimar alltså till Mollys sång).