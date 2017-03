Foto: Francois Mori / TT / NTB Scanpix

I begynnelsen var bara is. Blå is så långt ögat kunde nå. På några årtionden, eller kanske så lite som bara ett par år, steg temperaturen flera grader och isen blev till bäckar, forsar och sjöar. Det som skulle bli Sverige steg upp ur vattnet och de första människorna kom hit då för 11 700 år sedan. De kom från Europa där de hade levt i många årtusenden som jägare och samlare. Mer än hälften av mitt eget DNA är från dem, har jag just fått veta. Men också från många andra grupper som kom senare.

Inom antropologin och arkeologin har sedan länge teorin, som framställer vår förhistoria som relativt fredlig, dominerat. Kulturförändringar har berott på fredligt idéutbyte, inte på krig och erövring. Men DNA-tekniken har omkullkastat många av de teorierna. Vår förhistoria är fylld av fler folkmord än vad man skulle önska. Kulturer har tidigare ofta ersatt andra med vapenmakt. De senaste 50 åren har tanken att de tidiga jägarna skolade om sig till jordbrukare helt dominerat i Sverige. DNA-tekniken har visat att det helt enkelt är fel. För 6 000 år sedan vandrade en ny befolkning in, med rötter i dagens Turkiet och Syrien. Medan jägarna hade blå ögon och mörk hy, vilket de kunde ha eftersom de via säl och fet fisk fick i sig D-vitamin, hade de nya jordbrukarna ljus hy och bruna ögon. De levde parallella liv, talade förmodligen olika språk och såg olika ut.

Varken de första jägarna eller de första bönderna har dock lämnat några synliga avtryck, om vi håller oss till manliga ättlingar i rakt nedstigande led, vilket man kan göra eftersom mäns Y-kromosom alltid ärvs från far till son. Men på våra kvinnliga släktlinjer finns fortfarande raka linjer tillbaka till Sveriges tidigaste befolkningar.

Vi tror att det handlade om makt.

Så vad hände? Enligt vissa antropologer handlade det mest om en kulturförändring, snarare än befolkningsförändring. Men DNA-tekniken visar återigen att detta är fel. För 4 800 år sedan kom indoeuropéerna från den ryska stäppen. Till skillnad från tidigare könsblandade invandringar gick det tio indoeuropeiska män på varje kvinna, visar en ny studie från bland annat Uppsala universitet. De var herdar och kom med hästar, får och laktostolerans. Deras manslinjer dominerar helt i Sverige i dag. 78 procent av svenska mäns Y-kromosomer fördelat i tre grenar härstammar från dessa män från stäppen. Detta innebär också att vi har fler förmödrar än förfäder. Detta är ingen slump. ”Vi tror att det handlade om makt”, skriver vetenskapsjournalisten Karin Bojs och Peter Sjölund, som är expert på släktforskning inom DNA, i nyutkomna boken ”Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren” (Bonnier 2016).

Efter att ha läst Bojs och Sjölunds bok blev jag intresserad av att testa mig själv. Resultatet blev att mitt genetiska arv till 52 procent är Europas jägar-samlarbefolkning, 37 procent jordbrukare och 11 procent indoeuropeisk invasionsstyrka. Men på min manslinje tillhör jag en grupp som är vanligast i Finland, Baltikum, norra Ryssland och bland samer. Inte så förvånande med tanke på mitt efternamn kanske. Om experten jag tillfrågade har rätt, är jag även avlägset släkt med vikingen Rurik som grundade Kievriket 882 e.Kr.

Men viktigare för mig är att jag har hittat sysslingar och bryllingar jag inte kände till. Och bara en sån sak som att min närmsta släkting på Y-kromosomlinjen heter Vjacheslav och bor i Ryssland. En expert jag pratat med – en vit man från Sverige – berättade att den första han fick kontakt med var en svart tjej i New York. Släktskapet fanns hos hennes farfars far.

Men är inte detta rasbiologi? Den kommentaren har jag fått flera gånger när jag berättat om den nya DNA-forskningen. Jag frågar Karin Bojs vad hon tänker om det: ”Nej, modern befolkningsgenetik är rena rama motsatsen till rasbiologin. DNA-forskningen visar hur nuvarande Sverige och andra områden har befolkats i vågor som har överlagrats på varandra under årtusenden och århundraden. Rasbiologin var ovetenskapligt flum redan på sin tid, det insåg samtida seriösa forskare tidigt.”

Forskningen visar att våra biologiska släktskap i regel skär över etniska, språkliga och geografiska gränser. Vi är mer uppblandade än vad vi tror. Förutom att vi kan hitta släktingar vi inte visste att vi hade, kastar den nya forskningen ljus över människans tidiga historia på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjligt.