Jens Grede och Erik Torstensson – grundarna bakom jeansmärket Frame – har Beyoncé, Rihanna och Kate Moss bland sina fans

Hotel Le Meurice, Paris. När Cara Delevingne ser Erik Torstensson hålla upp jeansen över middagsbordet kan hon inte hejda sig: supermodellen ställer ifrån sig handväskan, drar av sig byxorna mitt på restauranggolvet och hoppar med vickande höfter i de nya brallorna.

Efterfesten på Paris Fashion Week stannar upp. Kendall Jenner stelnar i en tugga och stirrar sig runtomkring med gaffeln framför munnen och i hörnet kastar Kanye West en blick som tycks säga: ”Vem fan är det som stjäl showen?”.

– Vi satt inne i pianobaren och jag hade några jeans i en påse, säger Erik Torstensson. Så kommer Cara Delevingne in, säger ”Vad händer?!” och jag svarar ”Kolla på dem här” och plockar upp jeansen. Då tar hon av sig byxorna, drar på sig jeansen och paraderar runt med dem i lokalen.

Erik Torstensson och Jens Grede – grundarna av jeansmärket Frame – har fler fans: Beyoncé instagrammar sig själv i deras jeanskjol, Kate Moss älskar deras sammetskostym. Rihanna bär jeansen under stökiga utekvällar i Los Angeles och Taylor Swift hoppar i dem när hon springer ärenden i New York.

– Nästan alla samarbeten har vi gjort med kompisar, säger Jens Grede. Sedan är det jättebra om kompisarna är Karlie Kloss, vi har många andra vänner som vi inte jobbar med också, haha.

På den manliga fronten syns alla från Daniel Craig till Paul McCartney.

– Man vill bara fråga dem: vad håller ni på med? Vi kan få siffror på att vi sålt 20 000 jeans. Fan, det är så många som gått in i en klädbutik, plockat upp jeansen, satt på sig dem på sina ben, tagit fram kreditkortet och sedan gått runt i dem. Det är sjukt.

Erik Torstensson och Jens Grede har ett denimmärke ihop.

Forbes utsåg Frame till USA:s snabbaste växande jeansmärke 2016. Företaget har sålt två miljoner jeans och omsätter 950 miljoner kronor. Nu lanseras en kollektion med vännen och Byredo-grundaren Ben Gorham. Den tatuerade parfymören vände blicken mot Sydamerika för inspiration.

Resultatet blev en kollektion med paisleyfodrade jeansjackor, denimskjortor med svarta emaljknappar och skräddade jeans med bakfickor som gjorda för att trycka ner ett par saffransfärgade skinnhandskar när man kliver ut i paddocken.

– Idén handlade om ”rodeo hands”, de unga killarna som jobbar runt rodeon i Sydamerika. Ben Gorham hade några bilder och vi pratade om hur vi kunde förvandla det till något vi själva kan bära.

Uppväxta på den svenska landsbygden möttes Jens Grede och Erik Torstensson – 22 år gamla – på designbyrån Wink i London.

– Jag tyckte att Jens var superstörig och jag var en liten bortskämd skitunge, säger Erik Torstensson. Vi var båda i London och slogs för oss själva. Men när vi inte kunde slå varandra började vi jobba ihop istället. ”Keep your friends close and your enemies closer”, haha.

2004 sade de upp sig och startade reklambyrån Saturday som följdes av den kreativa byrån Wednesday Agency, tidningarna Man About Town och Industrie Magazine samt den manliga e-modehandeln Mr Porter.

Med kunder som Calvin Klein, Dior och H&M blev duon snart modevärldens kanske främsta entreprenörer. 2012 startade de Frame.

– Alla sade att det skulle gå åt helvete, inklusive våra respektive. Då blir det ännu viktigare för oss att pröva.

De fick tidigt ett följe bland världens supermodeller.

– Jag satt på en Vogue-middag med Karlie Kloss i Paris, säger Erik Torstensson. Hon sade att hon var för lång för de flesta jeansen så vi gjorde ett par extra långa till henne. Då sade hon ”Jag har många långa kompisar som kanske också är intresserade”. Det var ett tillfälle som började med ett glas vin och slutade med ett par jeans.

Frame exploderade på sociala medier.

– Instagram var mycket nyare, varje hashtag var inte värd pengar, det var intimare, säger Jens Grede. Så när alla tjejerna började ha på sig Frame och sade att de hade på sig Frame blev jeansen populära väldigt snabbt.

Matbaren, Grand Hôtel. I hörnet sitter Erik Torstensson och Jens Grede med armarna över varandras smårätter. De berättar om den svaga självkänsla som driver dem.

– Många som överpresterar kör så hårt för att de själva tycker att de är ingenting, säger Erik Torstensson. Jag ser mig själv som någon obegåvad som måste jobba dubbelt så hårt.

Finns det några egenheter i era personligheter som blir superstyrkor i jobbet?

– Jag är väldigt ångestfylld och nervös, säger Jens Grede. Den paranoida sidan blir en styrka eftersom man blir uppmärksam mot omvärlden på grund av rädsla. Utan ångesten skulle jag inte ha klarat mig så bra.

Erik Torstensson fyller i:

– Jag är manisk, jag kan bli otroligt intensiv runt saker, besatt nästan.

Erik Torstenssons sambo Natalie Massenet – grundare av Net-a-Porter – har varit ett stöd. Paret träffades när Erik Torstensson sålde in Mr Porter till modekoncernen.

– Det är jävligt bra ”pillow talk”, om man säger. Det är underbart att ha världens smartaste kvinna hemma.

Förra året besökte paret Buckingham Palace när Natalie Massenet utsågs till dame av drottning Elizabeth.

– Det var fantastiskt och jag är jättestolt över henne. Jag var bara hennes plus en. Hon är ju dame nu så jag måste backa ut ur rummet och buga på morgonen.

Med basen i London åker Frameduon skytteltrafik mellan New York, Los Angeles och Europa. En tillvaro i transit som blivit deras liv.

– Man skapar sin egen lilla värld. Vi har samma säte på planet, samma rum på samma hotell och äter på samma restauranger. Det är rutiner för att överleva. Jag beställer alltid room service från bilen när jag landar så det står en kycklingsoppa framme när jag kommer till hotellrummet. Allt är planerat.



Efter att ha sjösatt flaggskeppsbutiken i Los Angeles väntar nu butiksöppningar i New York och San Francisco. Jag frågar om den personliga osäkerheten finns kvar hos dem.

– Vi kommer från småstäder i Sverige och har en outsidermentalitet, säger Erik Torstensson. Jag väntar fortfarande på att folk ska komma på att allt var påhitt. Det känner jag varje dag. Jag går fortfarande till modeplåtningar och tänker ”Gud, de har ju ingen aning, jag vet inte vad jag håller på med här”. De spenderar miljoner dollar på en fotografering med Justin Bieber och jag vet inte vad jag sysslar med. Trots att jag gjort detta i 20 år. Det är gånger då jag tänkt ”Den här dagen är 12 timmar, snart är det bara 7 timmar kvar och de har inte kommit på mig än”.