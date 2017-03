Svenskarna konsumerar rekordmycket kött

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Enligt en rapport från Jordbruksverket förbrukade vi i Sverige 87,7 kg kött per person och år 2016. Det är en ökning med ett halvt kilo per person jämfört med 2015 – men förbrukning innebär inte att vi äter ett halvt kilo mer per person.

– Nej, det speglar en ökning på omkring 0,25 kilo per person, kanske lite mer med tanke på att vi äter mer fågel, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött.

– Jag har svårt att se det på något annat sätt.

Annons X

Orsaken till skillnaden är att Jordbruksverket inte redovisar konsumtionssiffror.

– De internationella jämförelsetalen baserar sig på slaktvikt, säger Åsa Lannhard Öberg, handläggare på Jordbruksverket.

Slaktvikt innebär att man räknar ben och andra delar av djurkropparna som vi inte äter. Tumregeln säger att vi äter ungefär hälften så mycket som den rapporterade slaktvikten, alltså knappt 44 kilo per person och år.

Jordbruksverket noterar också att det sker en fortsatt omfördelning mellan olika slags kött. Vi äter till exempel mer fågel och mindre griskött. Vad gäller fågelkött steg förbrukningen till en ny rekordnivå för sjunde året i rad.

Också förbrukningen av ägg växer kraftigt. Produktionen växte med 10 procent och förbrukningen nådde också här en ny rekordnivå.