Svenskar sjua inför slutrundan

Niklas Lemke avslutade snyggt med tre raka birdies, vilket förde upp honom till en delad sjundeplats inför den fjärde och sista rundan i veckans Europatourtävling i Dubai. Oscar Lengden ligger lika med Lemke på 16 under par och svenskduon har fem slag upp till engelsmannen Andy Sullivan, som leder två slag före landsmannen Matt Wallace.

Lemke har fortfarande chansen att kvala in till nästa veckas tourfinal i "Race to Dubai", som avgörs på en annan bana på samma golfklubb. Men för att lyckas med det lär 36-åringen behöva klättra flera placeringar under slutrundan.