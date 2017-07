”Så mycket värre än någon förväntat sig”

Demonstranter i Hamburg. Foto: Matthias Schrader/AP

Jenny Magnusson jobbar på Clas Ohlsson mitt i centrala Hamburg. Stämningen i butiken var lite spänd under fredagen efter torsdagens så kallade Welcome to Hell-demonstration som urartade på ett sätt ingen riktigt hade förutsett.

– Så plötsligt tittat jag upp och ser 100-tals poliser som står utanför butiken. Sedan fattar jag att det innebär att det är tusentals demonstranter bakom poliserna. Då kändes det i magen, säger hon till SvD.

Hon uppfattade inget direkt hot mot butiken i den stunden. Men tanken på att ta sig hem genom folkhavet på kvällen kändes obehaglig.

Butiken stängdes tidigare på fredagen, och under lördagen har de hållit stängt helt och hållet.

– När jag vaknade upp imorse och hörde om allt stök som skett under natten, bland annat att det brunnit inne på Ikea, då var det en sån lättnad att slippa åka in till stan, berättar Jenny Magnusson som bor i utkanten av stan där oroligheterna knappt märks av.

”Det kändes i magen” säger Hamburg-bon Jenny Magnusson till SvD. Foto: Privat

Jakob Claesson och flickvännen Maj-Brit Poslednik kände också av tumultet när de märkte hur alla verksamhetsutövare i deras bostadsområde plötsligt började evakueras av polisen. Detta eftersom området inte kunde skyddas från demonstranterna från det så kallade svarta blocket.

– Det här är ärligt talat så mycket värre än vad någon förväntade sig, säger Maj-Brit Poslednik.

Senare på kvällen, förmodligen i samma stund som alla makthavare och deras respektive satt och lyssnade på Beethovens Ode to joy inne i konserthuset Elbphilharmonie, passerades paret av 25 piketbussar i rad.

Från sin plats på kajkanten kunde de se hur flera aktivister försökte ta sig med båtar över till konserthuset, och hur piketbussarna anslöt till sina kollegor på land som med vattenkanoner höll en stor massa av demonstranter på avstånd.

– De senaste tre dagarna är sirener och helikoptrar allt man hör. Det har varit omöjligt att sova om nätterna, säger Jakob Claesson.

Samtidigt så säger paret att de inte direkt har känt sig otrygga - kanske för att deras bostad ligger 500 meter från hotellet där många av världsledarna bor och polisnärvaron är väldigt påtaglig. De värst drabbade områdena är Sternschanze, som de beskriver som stadens Södermalm, området St Pauli där Reeperbahn finns och runt centralstationen.

Jakob Claesson och Maj-Brit Poslednik Foto: Privat

– Där har det brunnit, plundrats, krossats fönster och härjats vilt, och polisen avråder alla från att röra sig där, säger Maj-Brit.

Hon menar att många hyser stor sympati för poliserna, man uppfattar att de kämpat på så gott de kan. Jakobs vän som deltagit i de fredliga demonstrationerna har samtidigt berättat hur stämningen har trissats upp i alla läger.

– Enligt honom har det förekommit våld mot oskyldiga som råkar vara på fel ställe för att polisen är så triggad och folkmassorna så stora, säger Jakob.

En man vid en butik i Hamburg, där förödelsen är stor. Foto: Daniel Bockwoldt/AP

Men de understryker att poliserna inte är föremål för den riktiga ilskan kring hur detta kunde ske. De säger att det är sorgligt att en begränsad grupp kan dra igång så mycket elände när en majoritet av de som demonstrerar är fredliga. Men argast är de på politikerna.

– Det är så puckat att ha detta i en storstad. Även om man inte ser upplopp av det här slaget, så påverkas trafiken och de som bor här jättemycket ändå, säger Maj-Brit.

Jenny Magnusson stämmer in i kritiken.

– Det är många som ropar efter både Merkels och Hamburgs borgmästares avgång nu, säger hon.

– Det är en sådan miss, hur kunde de inte förstå hur stort det här skulle bli? Och folk var oroliga redan innan eftersom de tyckte att det kändes oklokt att ha det här i Hamburg, som ju är en stad känd för att ha mycket vänsteraktivism.

På söndagen är det många som kommer att samlas under evenemanget ”Hamburg städar”, då man med gemensamma krafter ska rensa upp efter all skadegörelse.

Men Jenny Magnusson menar att minnet efter tumultet inte tvättas bort hur som helst.

– Skadan är ju inte bara den man ser på husfasader och krossade fönster.

Hon tror dessutom att man inte har sett det sista av upploppen.

– Vädret är ju milt och skönt, tyvärr. Det bådar inte gott för natten.