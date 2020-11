Svenskan delad etta i jakt på tourkort

21-åriga Frida Kinhult går just nu riktigt starkt på LPGA:s undertour. Efter två rundor på Symetra Tour Championship i Davidson, North Carolina, säsongens sista tävling på undertouren ligger hon i delad ledning med amerikanskan Laura Wearn på fem under par. Kinhult gick runt på 68 slag under den första ronden och 71 i den andra.