Svenska uppgifter bakom gripandet i Tyskland

Uppgifter från svensk säkerhetspolis har bidragit till gripandet av en misstänkt IS-medlem i Tyskland, rapporterar Kvällsposten. Den gripne ska ha varit i kontakt med den man som i våras stod åtalad i Malmö tingsrätt för terroristbrott alternativt mordbrand, men sedan friades. Åtalet gällde ett brandattentat mot en shiitisk föreningslokal i Malmö den 11 oktober förra året. Domstolen ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis för att 30-åringen låg bakom branden, men slog samtidigt fast att han sympatiserar med terrororganisationen IS.

Enligt ett pressmeddelande från åklagare i Karlsruhe höll han vid tiden för dådet kontakt med den 23-årige man som nu gripits i Tyskland. Denne misstänks ha varit verksam som kontaktperson för IS propagandakanal al-Amaq. Dagen efter branden diskuterade de via sociala medier hur IS skulle ta på sig ansvaret för branden i Malmö.

I Tyskland är det brottsligt att vara medlem i IS, det kan ge mellan ett och tio års fängelse.