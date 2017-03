Svenska terrorresenärer lever på statliga bidrag

Enligt Säpo har omkring 300 personer rest från Sverige till Irak och Syrien sedan 2012.

De har framförallt anslutit sig till Islamiska staten (IS) och Jabhat Fatah al-Sham (JFS). Båda har klassats som terrororganisationer av FN.

Merparten förstagångsresenärer reste under perioden 2013–2014. De flesta är unga män mellan 18 och 30 år, födda i Sverige och med minst en förälder född utomlands. De saknar eller har låg inkomst. Över hälften av de 300 resenärerna finns i brottsregistret.

De unga kvinnor och flickor som rest, har framförallt gjort det efter att IS utropat sitt kalifat sommaren 2014.

Säpo uppskattar att 150 resenärer återvänt till Sverige.

Källor: Rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, Försvarshögskolan