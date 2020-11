Svenska taktiken: "Ska hjälpas åt"

Therese Johaug gjorde som brukligt och vann säsongens första distanstävling i världscupen i överlägsen stil under lördagen. Efter att ha gått jämnt i spåret med Frida Karlsson under första halvan satte 32-åringen sedan in en till växel till. Avståndet ner till svenskan blev till slut 20 sekunder.

Där bakom tog Ebba Andersson tredjeplatsen efter imponerande skidåkning.