Svenska språket är good enough

Vad är det som gör att "osvensk" är något positivt i Sverige? Författaren Birgit Häggkvist pekar på att också det svenska språket värderas lågt – och att det påverkar hur vi ser på engelskan. SvD publicerar på nationaldagen ett utdrag ur hennes kommande bok "Välkomna och please come in", en stridsskrift till försvar för svenskan som ett språk som sannerligen är "good enough".