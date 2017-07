Svenskt projekt i Vietnam räddade liv

Ly med pappa Tran Van Thao: – Jag har det bra nu, det är okej med det mesta. Det är kul i skolan, särskilt med engelska. Men sedan vill jag bli läkare och hjälpas alla sjuka barn, säger Ly (här med pappa Tran Van Thao) som fick cancer när hon var tre år. Det var 2008, nu är hon friskförklarad. Foto: Eva Jacobsson

HANOI SvD träffar Ly högst upp i ett konferensrum på det nya National Hospital of Pediatrics, huvudstadens stora barnsjukhus som ursprungligen kom till med svenska pengar på Olof Palmes initiativ efter de amerikanska julbombningarna av Hanoi 1972.

Här finns också pappa Tran Van Thao och mamma Vu Thi Quyen, läkaren Bui Ngoc Lan som är chef för sjukhusets barncanceravdelningar och Christian Moëll, barnläkare från Skånes universitetssjukhus i Lund. De är alla huvudpersoner i berättelsen om Ly som mot alla odds är friskförklarad från sin leukemi.

Pappa Tran Van Thao berättar vad som hände 2008, hemma på den lilla gården i byn Thon Hoa My som ligger 40 kilometer ut mot kusten från Hanoi. 2007 hade en naturkatastrof slagit ut deras risodling och de förlorade sin ko och sina får under översvämningarna. För att klara försörjningen reste mamma Vu Thi Quyen till Ryssland för att jobba som sömmerska och skicka hem pengar till familjen.

Jag visste inte vad det var, men såg hur illa Ly mådde och hon klängde sig fast vid mig hela tiden.

– Ly var väldigt sjuk, jag visste inte vad jag skulle göra. Till slut fick jag låna pengar för att ta mig till sjukhuset i Hanoi och där började man prata om cancer som jag inte hört talas om tidigare. Jag visste inte vad det var, men såg hur illa Ly mådde och hon klängde sig fast vid mig hela tiden. Jag kunde inte gå någonstans, berättar Tran Van Thao.

Så började en lång period med tester och sedan behandlingar då hon bodde flera månader i sträck på sjukhuset och däremellan hemma någon månad i taget. Så där höll det på i över två år innan hon kunde skrivas ut från sjukhuset där man så framgångsrikt behandlat henne. Återbesök och kontroller har sedan följt henne ända till förra året då man ansåg att hon blivit fri från leukemin.

– Det var en hemsk tid, berättar Vu Thi Quven. Jag fick veta att hon var sjuk först efter 3-4 månader och då hade jag inga pengar till flygbiljetter hem. Jag stannade i fyra år innan jag tjänat ihop så mycket att vi bestämde att jag skulle komma hem. Det var fantastiskt att träffa min dotter igen.

Ly tre år gammal med sin pappa. Foto: Privat

Tran Van Thao kunde inte jobba när Ly var som sjukast. Han var på sjukhuset nästan hela tiden och hemma tog han och sonen Than Bac Hai hand om henne. Från lokala myndigheter fick han totalt 30 kilo ris och 8 miljoner vietnamesiska dong (knappt 4 000 kr). Men framför allt har han fått låna pengar från systrar och bröder, släktingar och vänner. För barn under sex år är det frikort för all sjukvård, därefter betalar man 20 procent av kostnaderna inklusive de dyra läkemedlen.

– Det var många tuffa år, men det var värt allt för att få hem Ly igen. Hon var så vek och svag när hon kom hem och vi hade inga pengar så vi kunde inte fira. Men jag var lycklig. Vi har fortfarande svårt med pengarna för att betala av på lånen, men det måste gå och nu jobbar jag på olika byggen för att klara ekonomin, säger han.

Vi kom väldigt nära varandra och jag ville inget annat än att hon skulle komma hem.

Är utsikterna goda för att besegra sjukdomen brukar de flesta hitta en finansiering på något sätt med donationer eller lån. Men är prognosen dålig är det svåra val för många fattiga familjer med många barn ute i provinserna. Inte sällan avbryter man behandlingen genom att helt enkelt inte komma till sjukhuset. De satsar hellre på sina friska barn.

– Vi kom väldigt nära varandra och jag ville inget annat än att hon skulle komma hem, säger Tran Van Thao.

Ly följer med på en rundtur på avdelningen men hon minns inte så mycket från åren då hon bodde på sjukhuset. Mer än att personalen var snäll. Nu bryr hos sig mest om skolan. Hon gör bra ifrån sig och verkar inte ha kommit efter så mycket trots alla år som hon missat i skolan. Och hon har gott om kompisar.

– Engelska gillar jag mest, vi har det tre timmar i veckan. Jag har det bra nu, det är okej med det mesta. Och sedan vill jag bli läkare och hjälpa alla sjuka barn, säger hon.