”Svenska politiker måste sätta sig in i AI”

Artificiell Intelligens (AI) är ett hett buzzword just nu. Dessa två bokstäver kastas in i alla möjliga sammanhang som en symbol för innovation, framåtsträvande och utveckling. Otvetydigt kommer AI och de relaterade teknikerna skapa stora omvandlingar av såväl näringsliv som samhälle. Utmaningen just nu är inte att utveckla tekniken eller användningen, den största utmaningen ligger i att det finns få eller inga regleringar kring detta dynamiska område – och det hämmar utvecklingen.