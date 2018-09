”Svenska politiker har svikit folkmordets offer”

Det har gått fyra år sedan Islamiska staten drog fram genom Irak och genomförde några av tjugohundratalets hittills värsta brott mot mänskligheten. Än i dag upptäcks massgravar där tusentals offer för terrorsekten skoningslöst dumpades under några augustiveckor 2014. Även om IS i dag är militärt besegrad är det uppenbart att den förvridna verklighetsuppfattning som utgör grund för terrorn och hatet lever vidare. Likt en hydra växer islamismen i nya former och på nya platser när omständigheterna så tillåter.